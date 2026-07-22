Zohran Mamdani, sindaco di New York, ha dichiarato di non avere l’autorità legale per arrestare l’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Mamdani ha spiegato di non possedere il potere indipendente per far rispettare eventuali mandati di arresto. La sua affermazione si riferisce alla mancanza di competenze e autorità in ambito giudiziario o internazionale per agire in tal senso. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una richiesta di intervento in questa direzione.

Zohran Mamdani ha ammesso di non avere l’autorità, in quanto sindaco di New York, per far arrestare Benjamin Netanyahu. «È chiaro che non abbiamo l’autorità legale indipendente per far rispettare questo mandato. Il governo federale, invece, ce l’ha», ha dichiarato il primo cittadino della Grande Mela. «E li invito ad aderire alla Corte penale internazionale e a eseguire questo mandato», ha proseguito. La scorsa settimana, Mamdani aveva rivelato di aver preso in considerazione l’ipotesi di arrestare il premier israeliano, quando quest’ultimo si recherà a New York a settembre, per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In particolare, il sindaco sosteneva di voler dare seguito al mandato di arresto che la Corte penale internazionale aveva emesso, nel 2024, ai danni del premier israeliano. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Mamdani, il sindaco di New York frena sull’arresto di Netanyahu: «Non ne ho l’autorità»

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