Il Comune di Bellaria Igea Marina ha approvato l’intitolazione di una strada a Silvio Berlusconi, con il via libera della Prefettura arrivato il 15 luglio. Il sindaco ha annunciato la decisione e ha criticato il Pd e il Movimento 5 Stelle, senza polemiche sulla questione della strada dedicata alla cantante Raffaella Carrà. La scelta di intitolare una via a Berlusconi sarà formalizzata nelle prossime settimane.

Il Comune di Bellaria Igea Marina intitolerà una strada a Silvio Berlusconi. La Prefettura ha dato il via libera all’iter con un decreto emesso il 15 luglio. Le opposizioni, in particolare Pd e Movimento 5 Stelle, hanno contestato la scelta, ritenendola divisiva e priva di un legame diretto con il territorio. Il sindaco Filippo Giorgetti ha respinto le critiche, ricordando altri casi di intitolazioni a figure nazionali non direttamente collegate a Bellaria Igea Marina. Il primo cittadino ha anche richiamato il precedente del lungomare dedicato a Raffaella Carrà, accolto invece senza polemiche. Via dedicata a Silvio Berlusconi, le critiche La... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sindaco di Bellaria Igea Marina intitola la via a Berlusconi e attacca Pd-M5S, "nessuna polemica per la Carrà"

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L’intervento da oltre 16mila euro è finanziato dal Comune e realizzato con ACER #BellariaIgeaMarina #Attualita x.com

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