Spiagge smoke free e cani in battigia | Bellaria Igea Marina vara la nuova ordinanza balneare

Il comune di Bellaria Igea Marina ha approvato l’ordinanza balneare per il 2026, che include le spiagge senza fumo e l’accesso dei cani in battigia. La nuova normativa si basa sulle disposizioni regionali, applicandole sul territorio locale. L’ordinanza è stata formalizzata dall’amministrazione comunale, che ha mantenuto le linee guida stabilite dalla Regione Emilia Romagna. La decisione riguarda le regole per l’uso delle spiagge durante la stagione balneare.

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L’amministrazione comunale ha definito l’ordinanza balneare integrativa che, anche per l’anno 2026, recepisce e declina sul territorio di Bellaria Igea Marina - secondo i margini di discrezionalità contemplati - quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna nell’ultima ordinanza balneare emanata.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Feste, ombrelloni e cani in mare: firmata la nuova ordinanza balneare per l'estate 2026Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l'ordionanza balneare 2026 dopo un confronto con le associazioni di categoria, le forze...