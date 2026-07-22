Il Comune di Bellaria Igea Marina ha deciso di dedicare una strada a Silvio Berlusconi, con il decreto prefettizio firmato a luglio. La richiesta formale era arrivata nel ottobre 2025 e ora l’iter è in fase di completamento. La decisione ha suscitato polemiche politiche, con alcuni critici che sottolineano come non ci siano legami diretti tra la figura onorata e il territorio locale.

Il Comune di Bellaria Igea Marina intitolerà una strada a Silvio Berlusconi. La richiesta formale al prefetto era stata presentata il 7 ottobre del 2025 e lo scorso 15 luglio la Prefettura ha emesso il decreto specifico per permettere al Comune di proseguire con l’iter e intervenire sulla toponomastica cittadina. La normativa vigente impone che una strada posso essere intitolata ad una persona solo dieci anni dopo la sua morte. Da quella di Silvio Berlusconi sono trascorsi poco più di tre anni, motivo per cui era necessario chiedere l’autorizzazione al Comune. Bellaria Igea Marina è l’unico Comune della provincia di Rimini ad essere amministrato dal centrodestra. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bellaria Igea Marina intitola una strada a Silvio Berlusconi ma scoppia la polemica politica: «Non ci sono legami con il territorio»

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