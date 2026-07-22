Simone Di Pasquale dopo settimane spuntano le foto del matrimonio segreto | la dedica della moglie tocca il cuore dei fan

Il 9 luglio, il ballerino e insegnante di danza ha sposato in una cerimonia privata alle Terme di Stigliano, vicino Roma. La cerimonia, considerata da lui una formalità, si è svolta in modo riservato. Dopo settimane, sono state pubblicate le foto del matrimonio e una dedica della moglie ha suscitato reazioni positive tra i fan.

Quel giorno che Simone Di Pasquale aveva sempre considerato una semplice formalità si è finalmente concretizzato. Lo storico maestro di Ballando con le Stelle ha unito la sua vita a quella di Maria Di Stolfo il 9 luglio scorso, con una cerimonia intima e riservata tenutasi alle Terme di Stigliano, poco fuori Roma. Un evento che per settimane è rimasto avvolto nel mistero: le immagini di quel momento speciale sono approdate sui social solo tre settimane dopo, quando la sposa e l’amica Rossella Erra hanno scelto di condividere alcuni scatti dell’album personale. Il motivo di questa attesa? Sembra che in occasione del grande giorno fossero presenti i giornalisti del settimanale Di Più con un’esclusiva fotografica, e che quindi fino a quel momento le foto degli invitati non potessero essere pubblicate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Simone Di Pasquale annuncia le nozze con Maria Di Stolfo

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