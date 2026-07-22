Un giovane di 19 anni è stato travolto da un’auto e poi colpito con un coltello nella notte a Bari Sardo. L’uomo alla guida dell’auto si è allontanato subito dopo l’attacco. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma il ragazzo è deceduto poco dopo. Le forze dell’ordine stanno indagando, valutando due ipotesi riguardo alle motivazioni dell’aggressione e alla possibile identità dell’aggressore.

Si chiamava Simone Concas, aveva 19 anni, il giovane ucciso nella notte a Bari Sardo, in Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato travolto da un’auto e successivamente colpito più volte con un’arma da taglio da un uomo che si è poi allontanato a bordo del veicolo. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, arrivati anche con l’elisoccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Insieme a lui si trovava una ragazza, anch’essa investita dall’auto, che ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cagliari, dove è ricoverata. Gli investigatori valutano due ricostruzioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro, che stanno verificando due diverse ipotesi sull’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Simone Concas ucciso a coltellate dopo essere stato investito: caccia all’aggressore, al vaglio due ipotesi

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