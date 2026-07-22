Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate in strada a Bari Sardo, in Ogliastra. Poco prima, l’uomo alla guida di un’auto avrebbe investito la vittima, che si trovava con una ragazza, dopo una lite. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e l’aggressore, dopo aver investito, ha estratto un coltello e ha ferito mortalmente il ragazzo. La zona è stata raggiunta dalle forze dell’ordine.

Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate, per strada, questo pomeriggio a Bari Sardo, in Ogliastra, dal conducente di un’auto. Secondo i primi riscontri, dopo una lite, l’aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L’intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza che era assieme alla vittima è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all’ospedale di Cagliari. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bari Sardo, investe una coppia con l’auto e poi uccide a coltellate il ragazzo

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