Un giovane di 19 anni è stato ucciso a Bari Sardo dopo essere stato investito e poi colpito con coltellate. L’incidente si è verificato in strada e, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero due versioni dei fatti in fase di analisi. La vittima è deceduta a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione. Le autorità stanno indagando per chiarire l’accaduto e le circostanze che hanno portato alla morte.

Il giovane è morto dopo una violenta aggressione avvenuta in strada. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica: al vaglio due diverse versioni dei fatti. Un pomeriggio di sangue ha sconvolto Bari Sardo, in Ogliastra, dove Simone Concas, 19 anni, ha perso la vita al termine di una drammatica sequenza di violenza ancora tutta da chiarire. Il giovane è morto dopo essere stato colpito con diverse coltellate durante un episodio avvenuto intorno alle 18 nella zona del campo sportivo del paese. L’autore dell’aggressione è fuggito subito dopo i fatti ed è attualmente ricercato dai carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro, che stanno lavorando senza sosta per ricostruire con precisione quanto accaduto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Simone Concas ucciso a 19 anni a Bari Sardo: prima l’investimento, poi le coltellate

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Investe una coppia e accoltella Simone: ucciso a soli 19 anni

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