Sigfrido Ranucci ha risposto in modo secco a un commento di Alessandro Beccalossi, inviato di un’emittente televisiva, riguardo a Lavitola, chiedendo se fosse massone. Ranucci ha dichiarato di non pentirsi, a differenza di quanto suggerito dall’intervistatore. La discussione si è svolta durante un’intervista, e Ranucci ha reagito in modo scomposto alle domande. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media, diventando il tema principale della settimana.

"Non mi pento, a differenza vostra". Sigfrido Ranucci, suo malgrado, è il personaggio della settimana. E reagisce in maniera piuttosto scomposta alle domande di Alessandro Beccalossi, inviato di Esperia. Il giornalista viene raggiunto al termine del suo spettacolo a Villafranca Veronese e viene incalzato, con garbo, su Valter Lavitola, faccendiere nonché suo amico personale che secondo i pm di Roma sarebbe il mandante dell'attentato contro lo stesso conduttore di Report dell'ottobre 2025. Ranucci si pente del suo rapporto con Lavitola? " Non mi pento, a differenza vostra che avevate detto che eravate indipendenti poi vi siete pentiti e siete diventati dipendenti dei filo-israeliani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, palla in tribuna: "Lavitola massone?", come risponde Mister Report

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