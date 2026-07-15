Valter Lavitola è indagato come presunto mandante dell’attentato esploso davanti alla casa di un giornalista di Raitre. La sua figura, descritta come socialista e berlusconiano, include ruoli di editore e intermediario, oltre a essere stato latitante, detenuto e ora ristoratore. L’indagine si concentra sulla sua possibile responsabilità nel gesto che ha coinvolto il giornalista. La polizia ha aperto un fascicolo per verificare eventuali collegamenti tra Lavitola e l’attentato.

L’ultimo cantiere è quello aperto attorno alla bomba esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, il giornalista di Raitre. Valter Lavitola – faccendiere in purezza – è indagato come presunto mandante del botto. Lui respinge ogni accusa. Ranucci dice: «Impossibile, lo considero un amico, cenavamo insieme». Basterebbe attendere le indagini. Invece no. Nel laboratorio si comincia subito a martellare: chi frequentava chi, chi mangiava con chi, chi proteggeva chi. E addirittura: se la sarà messa da solo la bomba? Formidabile trama: qualcuno piazza una bomba tra due auto di casa Ranucci e a saltare per aria sono le repliche di Report, il suo programma di inchieste tv. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pino Corrias su Valter Lavitola: «Socialista, berlusconiano, editore, intermediario, latitante, detenuto e ora ristoratore. Ecco chi è davvero il faccendiere indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci»

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