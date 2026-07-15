Oltre 800 incendi boschivi sono attivi in Canada, causando evacuazioni e generando fumo che si estende fino agli Stati Uniti. La situazione rimane critica, con numerosi interventi delle squadre di emergenza per contenere le fiamme. La diffusione del fumo ha raggiunto le aree di confine, influenzando anche le regioni vicine. La stagione degli incendi si sta intensificando, con i vigili del fuoco impegnati in diverse operazioni di spegnimento.

Il Canada sta affrontando una nuova e drammatica escalation della stagione degli incendi boschivi. Secondo i dati aggiornati al 14 luglio del Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFFC), sono 835 i roghi attivi nel Paese, mentre sono già andati in fumo oltre 1,9 milioni di ettari di vegetazione, una superficie paragonabile a quella dell’intera Puglia. Di fronte all’aggravarsi dell’emergenza, il livello nazionale di allerta è stato innalzato a 4 su 5, con il dispiegamento di centinaia di vigili del fuoco, mezzi terrestri, elicotteri e bombardieri d’acqua. A favorire la propagazione delle fiamme sono il caldo estremo e la siccità prolungata, che continuano ad alimentare nuovi focolai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Canada nella morsa degli incendi: oltre 800 roghi attivi, evacuazioni e fumo fino agli Stati Uniti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Papa e il messaggio agli Usa alla vigilia della visita a Lampedusa: «Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. Prosperate nella pace»Il Papa ha inviato un messaggio agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa, sottolineando che gli immigrati hanno contribuito a plasmare...

Diritti umani a rischio nel mondo: come i tagli agli aiuti degli Stati Uniti stanno favorendo le dittature globaliNel 2025, il governo di un paese ha drasticamente ridotto gli aiuti esteri verso numerose nazioni, interessando vari settori tra cui quelli dedicati...

Temi più discussi: Clima in Europa, nella morsa del giugno più caldo della storia; Mondiali, oggi Argentina-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Arbitro è il preferito di Messi, accuse e sospetti in Inghilterra-Argentina.

Usmca, perché gli Stati Uniti segano Canada e Messico?Gli Stati Uniti hanno deciso di non rinnovare automaticamente per altri sedici anni l'Usmca, l'accordo di libero scambio con Messico e Canada. startmag.it

Il presidente degli Stati Uniti non soddisfatto della proposta di pace dell'Iran, ma ostilità terminate scrive Trump al CongressoL'Iran ha consegnato il testo della proposta ai mediatori del Pakistan, giovedì sera, ha riferito l'agenzia di stampa IRNA, senza fornire dettagli sul suo contenuto. In questo momento non sono ... it.euronews.com