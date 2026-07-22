Un incendio di vaste proporzioni ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento. Le autorità hanno evacuato alcune zone della cittadina, mentre nella notte si erano registrati altri roghi nella vicina Bivona. Le fiamme hanno causato preoccupazione tra i residenti e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per contenere il fronte di fuoco. La situazione è ancora in evoluzione.

Paura nell' Agrigentino, dove un incendio di vaste proporzione ha rapidamente raggiunto il centro abitato di Santo Stefano di Quisquina. L'allarme nelle prime ore di questa mattina, dopo una notte di forte apprensione durante la quale le autorità stavano già tenendo sotto controllo la zona a causa di alcuni roghi avvistati nella vicina Bivona. Intorno alle 9.30 di stamani, considerate le dimensioni raggiunte dal rosso, sono state eseguite le prime evacuazioni di massa. Più di 100 persone sono state allontanate dalle loro case a scopo precauzionale. Purtroppo le fiamme si sono avvicinate velocemente alla cittadina, alimentate dalle violente raffiche di scirocco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incendi, le fiamme minacciano una cittadina dell'Agrigentino. Evacuazioni in altre zone della Sicilia

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