Sicilia nella morsa degli incendi | chilometri di fiamme moltissimi evacuati

Chilometri di fiamme stanno devastando vaste aree dell’isola, costringendo molte persone all’evacuazione. Decine di incendi sono in corso, con squadre di soccorso impegnate senza sosta per spegnere i roghi. Le fiamme sono alimentate dal caldo e dal vento di scirocco, che rendono difficile il lavoro dei vigili del fuoco, del Corpo Forestale e della Protezione Civile. La situazione resta critica in diverse zone dell’isola.

La Sicilia continua a fare i conti con una drammatica emergenza incendi. Decine di roghi stanno mettendo sotto pressione la macchina dei soccorsi in gran parte dell’isola, con il Corpo Forestale, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco impegnati senza sosta per contenere le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento di scirocco. In azione anche diversi Canadair, uno dei quali decollato da Cagliari per rafforzare le operazioni di spegnimento. La provincia di Catania è l’area più colpita. La situazione più critica si registra nel Catanese, dove sono stati coordinati 11 interventi. Le fiamme hanno interessato il quartiere Librino, ma anche i territori di Belpasso, Zafferana Etnea, il bosco Vaito a Licodia Eubea, oltre ai comuni di Adrano, Caltagirone e Mascali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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