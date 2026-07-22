L’ondata di caldo e le grandinate stanno causando gravi danni all’agricoltura italiana. In Lomellina, nel Pavese, alcune aziende sono costrette ad abbandonare intere risaie a causa della siccità e della scarsità d’acqua. Gli agricoltori temono che in futuro il riso possa diventare una coltura impossibile in queste zone. Le condizioni meteo estreme stanno mettendo in crisi le produzioni agricole locali.

L'ondata di caldo e gli eventi meteo estremi stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura italiana. In Lomellina, nel Pavese, la siccità costringe alcune aziende ad abbandonare intere risaie per la mancanza d'acqua, mentre gli agricoltori temono che in futuro il riso non possa più essere coltivato in queste aree. Al Nord le grandinate devastano i raccolti di pomodoro e soia tra Emilia e Lombardia, con pesanti danni anche nel Ferrarese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Siccità e grandine piegano l'agricoltura: "Così saremo costretti a lasciare"

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