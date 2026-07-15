Clima e ricambio generazionale | Con la siccità pesche più piccole E saremo sempre meno a coltivarle

Da domani a domenica, si svolge una manifestazione di quattro giorni dedicata alle pesche, uno dei frutti simbolo del territorio forlivese. La siccità ha causato la produzione di pesche più piccole, e si prevede che sempre meno persone continueranno a coltivarle. L’evento si tiene in via Lughese e coinvolge produttori e clienti.

Quattro giorni per celebrare uno dei prodotti che più identificano il territorio forlivese. Da domani fino a domenica torna in via Lughese, nel piazzale della parrocchia di San Martino in Villafranc a, ‘Pesche in Festa’: è giunta alla 13ª edizione ed è ormai entrata nel circuito delle Sagre di Qualità dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli). “Dopo lo stop imposto dalla pandemia – spiega Patrizia Carpi, presidente della Pro Loco San Martèn, promotrice dell’iniziativa – siamo ripartiti ancora più motivati e abbiamo scelto di confermare una formula che continua a piacere perché unisce buona cucina, attenzione al territorio, divertimento per le famiglie e momenti di approfondimento sul mondo agricolo e sull’alimentazione, mantenendo sempre al centro la pesca”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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