Fasano rubata Ferrari da 200mila euro Luca Gaetani | Se non la recuperiamo saremo costretti a chiudere
Una Ferrari 458 Challenge Evo del valore di oltre 200mila euro è stata rubata dal paddock della Coppa Selva di Fasano. Il team Gaetani Racing ha anche segnalato la scomparsa di uno scooter. Il proprietario ha dichiarato che, senza il recupero del veicolo, dovranno chiudere l’attività. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili e recuperare i beni. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata in relazione al furto.
Rubata una Ferrari 458 Challenge Evo da oltre 200mila euro dal paddock della Coppa Selva di Fasano. Il team Gaetani Racing denuncia anche la scomparsa di uno scooter. Le telecamere avrebbero ripreso tre persone incappucciate. “Senza recupero saremo costretti a chiudere” dice l'imprenditore e pilota 46enne Luca Gaetani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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