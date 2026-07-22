Siamo in estate e fa caldo? Ovvio! Ma non per tutti
Ogni estate, con l’aumento delle temperature, si diffondono raccomandazioni sulla prevenzione dei colpi di calore, come bere molta acqua, evitare le ore più calde e proteggere bambini e anziani. Queste indicazioni vengono ripetute ogni anno, senza variazioni significative. Le autorità sanitarie ribadiscono l’importanza di seguire queste precauzioni per ridurre i rischi legati alle alte temperature.
Ogni estate, appena le temperature salgono, parte il solito rituale della comunicazione sanitaria: bere acqua, evitare le ore più calde, indossare abiti leggeri, non esagerare con l’aria condizionata, proteggere bambini e anziani. Sono frasi corrette, certo. Ma sono anche la dimostrazione di quanto spesso la prevenzione venga ridotta a un elenco di raccomandazioni minime, ovvie, fin banali, ripetute ogni anno come se il corpo umano fosse una macchina semplice, uguale per tutti. E così, alla fine, non le si ascolta nemmeno più. Il problema, in realtà, al di là di chi comunica e di come comunica, è ben diverso ed è serio: non siamo tutti uguali davanti al caldo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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