Il numero 67, nato come uno slang dai trend di TikTok, si diffonde tra i giovani come un inside joke generazionale. Viene usato per creare un senso di appartenenza e confusione tra le diverse età. La frase “Se tutti siamo 67” si riferisce a questa identità condivisa, che unisce i più giovani attraverso un linguaggio che può risultare incomprensibile per chi non è immerso in quei trend.

Gli slang che nascono dai trend TikTok come il “67” diventano, in poco tempo, degli inside joke generazionali. Ciò diventa un codice condiviso che crea il sentimento di appartenenza e gruppo che ci piace tanto cercare. Ma non è sempre facile interpretarli, anche perché, negli anni, i tipi di meme che vanno virali sono cambiati molto. Cosa significa davvero “67” sui social?. Eravamo abituate ai meme ironici, dove diventava virale una frase ironica (magari accompagnata da una musica specifica in sottofondo) e tutte chiunque cercava di replicarli. Il trend di TikTok “ 67 ”, invece, non segue la logica dei meme tradizionali. È nato come un tormentone musicale proveniente dal brano Doot Doot (67) del rapper statunitense Skrilla e accompagnato da un gesto con le mani che simula una bilancia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Se tutti siamo 67, il significato che confonde i più grandi (ma che ci fa sentire uniti)

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Dentro una storia più grande - Capitolo VII.3

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