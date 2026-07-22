si tuffa e non riemerge inghiottita dal lago bimba di 10 anni annega

Una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago e non è più riemersa. I soccorritori hanno cercato per tutto il pomeriggio, esplorando ogni metro davanti al Tempio Voltiano, affrontando correnti invisibili e l’oscurità che si estende già a due metri dalla superficie. Le ricerche sono proseguite senza sosta, ma finora non è stato possibile ritrovare la piccola.

di Paola Pioppi COMO Per tutto il pomeriggio di ieri i soccorritori hanno passato in rassegna ogni metro quadrato di lago davanti al Tempio Voltiano, facendo i conti con le correnti invisibili e con l’oscurità che già a due metri dalla superficie, avvolge qualunque cosa. Ma di Arwa nessuna traccia. Per ore. Poi in tarda serata la tragica conferma: il suo corpo è stato individuato e recuperato dai vigili del fuoco. A soli 10 anni, durante la sua vacanza in Italia con i genitori e le cuginette, è stata inghiottita dal lago di Como, mentre faceva il bagno, nel tratto vicino alla foce del fiume Cosia. Erano esattamente le 15.10 quando la ragazzina è stata vista immergersi da una cugina a una quindicina di metri da riva: stava facendo il bagno, ma all’improvviso è andata sott’acqua, ed è sparita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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