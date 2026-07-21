Una bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Como dopo essersi immersa in un’area dove la balneazione è vietata. Era con i genitori quando si è tuffata e non è più riemersa. Le ricerche sono in corso da parte di sommozzatori, vigili del fuoco e un elicottero, davanti al Tempio Voltiano. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso senza esito finora.

La piccola era con i genitori quando è entrata in acqua in una zona dove la balneazione è vietata, sommozzatori, elicottero e vigili del fuoco al lavoro per trovarla. Ore di angoscia sul lago di Como, dove una bambina di 10 anni risulta dispersa dopo essersi tuffata nelle acque antistanti il Tempio Voltiano, nel cuore del capoluogo lariano. La piccola, secondo le prime informazioni, sarebbe entrata in acqua nel pomeriggio senza più riemergere, facendo scattare una massiccia operazione di soccorso. L’allarme è stato lanciato intorno alle 16, quando i presenti hanno dato l’allarme non vedendola più riaffiorare. La bambina si trovava in compagnia dei genitori, entrambi stranieri, in un tratto di lago dove la balneazione è vietata e che in passato è già stato teatro di diversi episodi di annegamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Bimba di 10 anni scompare nel lago di Como: si tuffa e non riemerge, ricerche senza sosta davanti al Tempio Voltiano

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Bimba di 10 anni scompare nel Lago di Como: ricerche senza sosta

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