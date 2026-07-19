I titolari del bagno “Segesta” di Sestri Levante sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la morte di una bambina di 11 anni. La ragazza, originaria di Suisio, mercoledì pomeriggio è stata risucchiata con i capelli dalla pompa di aspirazione di una piscina e poi annegata. La preside della scuola frequentata dalla vittima ha espresso dolore, ricordando il sorriso della bambina.

Suisio (Bergamo), 19 luglio 2026 – Indagati i titolari dei bagni “Segesta“ di Sestri Levante (Genova) per la morte di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni, di Suisio, che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La Procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all’autopsia. Alice è morta venerdì all’ospedale Gaslini. Il pm Fabrizio Givri martedì affiderà l’incarico per l’autopsia al medico legale Sara Lo Pinto. I due, assistiti dagli avvocati Angelo Paone e Claudio Zadra, hanno ricevuto l’avviso di garanzia come atto dovuto, per poter partecipare con propri consulenti all’accertamento medico legale ma anche a possibili successive consulenze sul funzionamento dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alice, annegata a 11 anni nella piscina di Sestri Levante: il dolore di Suisio, le lacrime della preside. “Era unica, il suo sorriso dava voglia di vivere”

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Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima

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