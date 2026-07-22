Settebello sfida alla Georgia nei quarti della World Cup | orario diretta tv e convocati dell’Italia

Notizia in breve

Gli azzurri scendono in campo giovedì 23 luglio alle 7 ora italiana per la partita dei quarti di finale della World Cup a Sydney. La sfida è contro la Georgia. Se vincono, affrontano in semifinale la squadra che uscirà vittoriosa tra Grecia e Montenegro. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva. I convocati italiani sono stati ufficializzati e comprendono sette giocatori.