Settebello sfida alla Georgia nei quarti della World Cup | orario diretta tv e convocati dell’Italia
Gli azzurri scendono in campo giovedì 23 luglio alle 7 ora italiana per la partita dei quarti di finale della World Cup a Sydney. La sfida è contro la Georgia. Se vincono, affrontano in semifinale la squadra che uscirà vittoriosa tra Grecia e Montenegro. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva. I convocati italiani sono stati ufficializzati e comprendono sette giocatori.
Gli azzurri debuttano giovedì 23 luglio alle 7 italiane nella Super Final di Sydney. In caso di successo affronteranno in semifinale la vincente della sfida tra Grecia e Montenegro. Inizia contro la Georgia il cammino del Settebello nella Super Final maschile di World Cup 2026. L’Italia scenderà in acqua giovedì 23 luglio alle ore 7 italiane, quando a Sydney saranno le 15, per disputare il quarto di finale della competizione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport. In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno sabato 25 luglio, alle 12.15 italiane, la vincente del confronto tra Grecia e Montenegro. Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha invitato la squadra a non sottovalutare il primo impegno della fase finale. 🔗 Leggi su Sportface.it
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