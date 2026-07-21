Pallanuoto i convocati dell’Italia per la World Cup ai raggi X Le novità del Settebello

Notizia in breve

Sono 13 i giocatori convocati per la World Cup di pallanuoto. Tra i nomi, alcuni ritorni e giovani promesse, con un occhio alla crescita del gruppo. La squadra affronterà tre partite di alto livello, tra cui la prima contro una selezione europea. La rosa comprende portieri, attaccanti e difensori, pronti a mettere in campo esperienza e freschezza. La squadra cerca di definire il proprio stile, sfruttando ogni occasione di confronto.