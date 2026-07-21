Pallanuoto i convocati dell’Italia per la World Cup ai raggi X Le novità del Settebello
Sono 13 i giocatori convocati per la World Cup di pallanuoto. Tra i nomi, alcuni ritorni e giovani promesse, con un occhio alla crescita del gruppo. La squadra affronterà tre partite di alto livello, tra cui la prima contro una selezione europea. La rosa comprende portieri, attaccanti e difensori, pronti a mettere in campo esperienza e freschezza. La squadra cerca di definire il proprio stile, sfruttando ogni occasione di confronto.
Sfruttare la possibilità proficua di disputare tre partite di alto livello per consolidare l’identità di gioco di una squadra rinnovata che deve continuare il proprio cammino di crescita in vista del momento della verità. L’Italia si presenta ai nastri di partenza della Final Eight di World Cup con una rosa che, rispetto ad Alessandropoli, presenta una grande novità e propone un gradito rientro. Rispetto alla formazione che in Grecia, all’inizio del mese di aprile, ha conquistato la qualificazione con una prestigiosa seconda posizione, il CT Sandro Campagna può contare sul rientro a tutti gli effetti di Francesco Condemi, allora fermo per i postumi dell’infortunio alla mano, e sul debutto assoluto di Andrea Patchaliev. 🔗 Leggi su Oasport.it
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