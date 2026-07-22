Il Gallo d’Oro, una gara di canto nata nel 1966 a Gallo di Petriano, ha ripreso le sue attività dopo anni di inattività. La competizione, promossa dal parroco locale, era tra le prime in Italia a valorizzare voci nuove. La prima edizione ha visto la partecipazione di giovani cantanti, inaugurando un appuntamento che ha coinvolto la comunità locale e gli appassionati di musica.

di Giovanni Volponi Era il 1966 quando il parroco di Gallo di Petriano ideava una gara di cantanti, in un’Italia in cui i festival per voci nuove erano la linfa della musica nazionale: era la prima volta del Gallo d’Oro. Dopo sessant’anni esatti, torna anche quest’anno per la 54ª edizione il concorso canoro più noto dell’entroterra pesarese, da domani a domenica in piazza Cavour a Gallo. Tutte le sere ci saranno stand gastronomici dalle 20, mentre lo spettacolo parte alle 21. Dopo l’apertura di domani con la tribute band di Max Pezzali, venerdì si entra nel vivo della gara con il ‘Galletto d’Oro’, il concorso riservato ai più piccoli, giunto alla quarta edizione, che vedrà sedici giovanissimi tra i cinque e i quattordici anni esibirsi per vincere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sessant’anni di musica e comunità. Il Gallo d’Oro ricomincia a cantare

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