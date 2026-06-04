Fare il volontario a sessant' anni | la storia di Antonio
A 60 anni, un uomo ha deciso di dedicare il suo tempo al volontariato. Si impegna in attività di assistenza e supporto, trascorrendo diverse ore settimanali in un centro di accoglienza. La sua presenza si traduce in aiuto pratico e ascolto per chi si trova in difficoltà, con un atteggiamento di disponibilità e dedizione. La sua scelta rappresenta un impegno costante nel tempo, senza scadenze prefissate.
Il volontariato è una scelta fatta col cuore; un gesto generoso e altruista che, però, non è a senso unico.Infatti, molti volontari raccontano di aver ricevuto più di quanto abbiano dato.Stare accanto a persone in difficoltà, accompagnarle nella quotidianità, condividere esperienze che. 🔗 Leggi su Today.it
The Violators by Eando Binder -Vintage Science Fiction short story sleepstory human voice
Notizie e thread social correlati
La Bottega del Coltello: oltre sessant’anni di storia tra artigianato, ricerca e passioneDa oltre sessant’anni, la Bottega del Coltello rappresenta un punto di riferimento nel settore dell’artigianato.
Sessant’anni fa l’inizio di una lunga storia, auguri al «Club Amici Atalanta»Nel marzo del 1966, il quotidiano locale annunciò la creazione di un’associazione dedicata ai tifosi della squadra di calcio locale.
Argomenti più discussi: Quaranta proposte per fare volontariato in estate tra Varese e Como; Alessandro Bargelli, il volontario che accompagna i pazienti terminali verso la fine: Mi raccontano la loro vita, un dono ernorme; Doppia festa ad Arre con tanti giovani volontari che danno una mano; Estate 2026: le iniziative delle Politiche per Giovani del Comune di Bergamo.
Diventa volontario del Centro Sollievo Il tuo tempo può fare davvero la differenza. Basta anche solo una mattina alla settimana per donare ascolto, relazione e sorrisi alle persone con demenza lieve e alle loro famiglie. Fare il volontario è gratificante, arricc facebook
Millenial o Gen Z? Una cosa è certa: diventare volontario e volontaria di protezione civile è la scelta più bella che puoi fare x.com
Ho Perso il Mio Turno di Volontariato—Cosa Devo Fare? reddit