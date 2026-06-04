Fare il volontario a sessant' anni | la storia di Antonio

Notizia in breve

A 60 anni, un uomo ha deciso di dedicare il suo tempo al volontariato. Si impegna in attività di assistenza e supporto, trascorrendo diverse ore settimanali in un centro di accoglienza. La sua presenza si traduce in aiuto pratico e ascolto per chi si trova in difficoltà, con un atteggiamento di disponibilità e dedizione. La sua scelta rappresenta un impegno costante nel tempo, senza scadenze prefissate.