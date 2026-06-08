Torna Storie di Cortile | il festival compie 10 anni e accende l' estate tra musica memoria e comunità
Il festival “Storie di Cortile” festeggia la sua decima edizione, portando musica, memoria e comunità in estate. Nato nel 2016, il progetto è stato ideato da un cantautore e promoter, che ha voluto valorizzare i cortili di paese come luoghi di tradizione orale, in contrasto con le piazze-parcheggio moderne. La manifestazione si svolge ogni anno, coinvolgendo artisti e pubblico in eventi che ripercorrono le storie e le culture locali.
Il festival Storie di Cortile taglia il prestigioso traguardo della sua decima edizione. Nato nel 2016 da un’intuizione del cantautore e promoter Andrea Parodi ispirato dal contrasto tra le piazze-parcheggio moderne e la vitalità dei vecchi cortili di paese, storici teatri della tradizione orale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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Vista del cortile a Tamarindo! reddit