Torna Storie di Cortile | il festival compie 10 anni e accende l' estate tra musica memoria e comunità

Notizia in breve

Il festival “Storie di Cortile” festeggia la sua decima edizione, portando musica, memoria e comunità in estate. Nato nel 2016, il progetto è stato ideato da un cantautore e promoter, che ha voluto valorizzare i cortili di paese come luoghi di tradizione orale, in contrasto con le piazze-parcheggio moderne. La manifestazione si svolge ogni anno, coinvolgendo artisti e pubblico in eventi che ripercorrono le storie e le culture locali.