Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro sono le semifinali dei playoff di Serie B | calendario e tabellone

Le semifinali dei playoff di Serie B sono state decise con le vittorie di Juve Stabia e Catanzaro, rispettivamente contro Modena e Avellino. La partita tra Monza e Juve Stabia e quella tra Palermo e Catanzaro sono ora in programma, con il calendario e il tabellone pronti per le fasi successive. Le due sfide determineranno le squadre che accederanno alla finale per la promozione.

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