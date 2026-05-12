Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro sono le semifinali dei playoff di Serie B | calendario e tabellone

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le semifinali dei playoff di Serie B sono state decise con le vittorie di Juve Stabia e Catanzaro, rispettivamente contro Modena e Avellino. La partita tra Monza e Juve Stabia e quella tra Palermo e Catanzaro sono ora in programma, con il calendario e il tabellone pronti per le fasi successive. Le due sfide determineranno le squadre che accederanno alla finale per la promozione.

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Definite le semifinali dei playoff di Serie B: la Juve Stabia ha eliminato il Modena, il Catanzaro ha travolto l'Avellino. Ora entrano in scena Monza e Palermo, terza e quarta della regular season, con il vantaggio del miglior piazzamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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