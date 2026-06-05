Il calendario di serie A è stato ufficialmente sorteggiato. La prima giornata si disputerà tra il 22 e il 23 agosto. Sono state definite le 38 giornate del campionato, che si svolgeranno nel corso della stagione. La data di inizio rappresenta un momento atteso da milioni di tifosi italiani. Il calendario completo, con tutte le partite, è stato reso pubblico. La stagione calcistica sta per iniziare.

AGI - Il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa, e ancora Milan-Torino, Frosinone-Juventus e Roma-Fiorentina. Questa la prima giornata del campionato di serie A 2026-27, nel weekend del 22-23 agosto, uscita dal sorteggio effettuato al Teatro Regio di Parma. Doppio big match alla terza giornata, in programma il 6 settembre: Inter-Napoli e Juventus-Milan. Nello stesso turno anche Roma-Atalanta. Roma-Inter è la partitissima della quinta giornata di serie A, in programma il 20 settembre, prima della lunga pausa per le nazionali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sorteggiato il calendario di serie A, prima giornata il 22-23 agosto

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