Serie B il calendario 2026-27 con tre derby veneti | alla seconda Padova-Verona alla quinta Hellas-Vicenza A dicembre all' Euganeo il match tra biancoscudati e il Lane

Il calendario della Serie B 2026-27 include tre derby veneti: alla seconda giornata si gioca Padova contro Verona, alla quinta Hellas Verona contro Vicenza, e a dicembre si sfidano Padova e Vicenza all’Euganeo. La programmazione è stata definita a Ascoli, dove sono stati stabiliti gli incontri delle squadre del Triveneto. Le partite tra queste formazioni si concentrano principalmente nelle prime fasi della stagione.

Tempo di calendari per Verona, Vicenza, Padova e Südtirol. Ad Ascoli il cervellone ha estratto la successione degli impegni delle quattro squadre del Triveneto impegnate nel prossimo campionato di Serie B. Il torneo cadetto 202627 prenderà il via sabato 22 agosto 2026, mentre la stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027. Nel corso del campionato sono previste tre soste per gli impegni delle Nazionali: dal 21 settembre al 6 ottobre, dal 9 al 17 novembre 2026 e dal 22 al 30 marzo 2027. Quattro i turni infrasettimanali in calendario, fissati per il 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre 2026 e 2 marzo 2027. Non mancherà il... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Hockey su pista, Serie A1: svelato il calendario con tre versiliesi al via

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