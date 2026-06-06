Il calendario della Serie A 2026-27 si apre il fine settimana del 22-23 agosto. Tra le partite segnate in rosso ci sono i derby, tra cui quello di Milano alla decima giornata, che prevede il ritorno a San Valentino. Sono previste soste durante la stagione, e il calendario completo è disponibile in formato PDF scaricabile.

Serie A, ci siamo. È completo il calendario del prossimo campionato, che partirà nel weekend del 22-23 agosto: Inter-Monza, Frosinone-Juve e Torino- Milan. Questi i match clou della prima giornata (SCARICA QUI IL CALENDARIO IN PDF). Derby di Milano alla 10ª (il ritorno a San Valentino), quello di Roma alla 15ª e alla 32ª. Finale show: Juve-Inter e Milan-Roma alla terzultima di campionato. Il sipario si chiuderà il 30 maggio. Saranno tre soste per le nazionali, una di due settimane (27 settembre e 4 ottobre), una il 15 novembre, una il 28 marzo, più lo stop il 26 e 27 dicembre per il Natale. Due, invece, i turni infrasettimanali: il 28 ottobre e il 6 gennaio. Poi, capitolo coppe. Le società... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Big match, soste e derby: il pdf scaricabile del calendario della nuova Serie A 2026-27

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