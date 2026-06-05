Calendario Inter Serie A 2026 27 | i nerazzurri esordiscono con il Monza! Alla terza c’è il Napoli Derby alla decima il ritorno a San Valentino

Da internews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Inter inizierà la stagione 202627 di Serie A affrontando il Monza. Alla terza giornata, incontrerà il Napoli. Il derby contro i rivali cittadini è in programma alla decima giornata, con il ritorno a San Valentino. Questi sono gli appuntamenti principali del calendario della squadra nerazzurra per il prossimo campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter, quale futuro per Stankovic? Chivu lo vuole valutare, ma una maxi offerta può cambiare tutto Inter, difesa da rinforzare: Solet in pole, Mancini resta un’opzione. Novità anche su Palestra Aleksandar Stankovic torna a casa! Ufficiale il riscatto da parte dell’Inter dal Club Brugge: il comunicato Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto L’Inter si gode il talento di Mattia Mosconi: la favola del gioiello di Grosio che ha conquistato San Siro dopo i sacrifici in Valtellina Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

calendario inter serie a 2026 27 i nerazzurri esordiscono con il monza alla terza c8217232 il napoli derby alla decima il ritorno a san valentino
© Internews24.com - Calendario Inter Serie A 2026/27: i nerazzurri esordiscono con il Monza! Alla terza c’è il Napoli. Derby alla decima, il ritorno a San Valentino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I Nerazzurri Fanno Il Doblete | LAZIO-INTER 0-2 | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Video I Nerazzurri Fanno Il Doblete | LAZIO-INTER 0-2 | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calendario Serie A 2026/27: l’Inter fa l’esordio con il Monza. Alla terza il big match con il Napoli e Juventus-Milan

Leggi anche: Il calendario della Serie A 2026-27: via con Inter-Monza. Alla 3ª Juve-Milan e i tricolori col Napoli

Temi più discussi: Serie A, venerdì 5 giugno il calendario 2026/27; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Criteri compilazione Calendario Serie A Enilive 2026/2027; Calendario Serie A 2026/2027, svelati tutti i criteri: l'asimmetria, i derby e le finestre Fifa.

calendario inter serie calendario inter serie aSorteggio calendario Serie A. La prima giornata: Roma in casa con la Fiorentina, Lazio a Bologna. Alla terza Juve-Milan e Inter-NapoliBologna-Torino Fiorentina-Napoli Frosinone-Como Juventus-Atalanta Milan-Lecce Monza-Sassuolo Parma-Genoa Roma-Inter Udinese-Cagliari Venezia-Lazio Atalanta-Frosinone Cagliari-Bologna Como-Sassuolo Gen ... leggo.it

calendario inter serie calendario inter serie aEcco la nuova Serie A: il calendario del campionato 2026/2027 | LIVESvelato il calendario della nuova Serie A per la stagione 2026/2027: la compilazione delle 38 giornate di campionato e tutti i big match ... calciomercato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web