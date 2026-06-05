Calendario Inter Serie A 2026 27 | i nerazzurri esordiscono con il Monza! Alla terza c’è il Napoli Derby alla decima il ritorno a San Valentino
L'Inter inizierà la stagione 202627 di Serie A affrontando il Monza. Alla terza giornata, incontrerà il Napoli. Il derby contro i rivali cittadini è in programma alla decima giornata, con il ritorno a San Valentino. Questi sono gli appuntamenti principali del calendario della squadra nerazzurra per il prossimo campionato.
Inter, quale futuro per Stankovic? Chivu lo vuole valutare, ma una maxi offerta può cambiare tutto Inter, difesa da rinforzare: Solet in pole, Mancini resta un’opzione. Novità anche su Palestra Aleksandar Stankovic torna a casa! Ufficiale il riscatto da parte dell’Inter dal Club Brugge: il comunicato Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto L’Inter si gode il talento di Mattia Mosconi: la favola del gioiello di Grosio che ha conquistato San Siro dopo i sacrifici in Valtellina Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. 🔗 Leggi su Internews24.com
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CALENDARIO INTER SERIE A 2026/27 1ª Inter-Monza 2ª Cagliari-Inter 3ª Inter-Napoli 4ª Inter-Udinese 5ª Roma-Inter 6ª Inter-Parma 7ª Bologna-Inter 8ª Inter-Fiorentina 9ª Venezia-Inter 10ª Milan-Inter 11ª Inter-Como 12ª Atalanta-Inter 13ª Inter-Genoa 14ª Fr x.com
Sono passati appena pochi giorni dalla conquista del 21° Scudetto, ma per l'Inter è già tempo di guardare avanti. Questo pomeriggio verrà svelato il calendario della Serie A 2026/27, il primo passo verso una nuova stagione che vedrà i nerazzurri difender facebook
[MilanVibes] Alberto Marangon, che è il team manager del Milan dal 2023, rappresenterà i Rossoneri domani a Parma per il sorteggio del calendario della Serie A EniLive 2026/2027. reddit
Sorteggio calendario Serie A. La prima giornata: Roma in casa con la Fiorentina, Lazio a Bologna. Alla terza Juve-Milan e Inter-NapoliBologna-Torino Fiorentina-Napoli Frosinone-Como Juventus-Atalanta Milan-Lecce Monza-Sassuolo Parma-Genoa Roma-Inter Udinese-Cagliari Venezia-Lazio Atalanta-Frosinone Cagliari-Bologna Como-Sassuolo Gen ... leggo.it
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