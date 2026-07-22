Serie B 2026 2027 sorteggiato il calendario | date prima giornata e squadre al via

Il calendario della Serie B 20262027 è stato ufficialmente sorteggiato al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. Sono state definite le date delle partite e le prime squadre che scenderanno in campo nella prossima stagione. La stagione prenderà il via con le prime gare in una data ancora da comunicare. La pubblicazione completa del calendario include tutte le partite e le giornate di campionato.

Serie B 20262027, nasce il nuovo campionato: il calendario completo per la prossima stagione. Tutti i dettagli. La Serie B 20262027 ha preso ufficialmente forma nella cornice del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, sede del sorteggio del nuovo calendario. Una scelta simbolica, nella città di una delle formazioni promosse dalla Serie C insieme a Benevento, Arezzo e Vicenza. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il nuovo campionato cadetto si annuncia ricco di piazze importanti e ambizioni pesanti. Gli occhi saranno puntati sul Palermo di Pippo Inzaghi, sul Catanzaro reduce dalla delusione della finale playoff, sulla Sampdoria e sulle retrocesse dalla Serie A: Cremonese, Hellas Verona e Pisa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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