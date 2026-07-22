Seriate al via il 27 luglio i lavori di riqualificazione di via Stella Alpina | investimento da 710 mila euro 

Lunedì 27 luglio inizieranno i lavori di riqualificazione di via Stella Alpina a Seriate, con un investimento di 710 mila euro interamente finanziato dal Comune. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità lungo uno degli assi principali della zona di Comonte. La riqualificazione prevede interventi sulla strada e sui punti di attraversamento, senza specificare ulteriori dettagli sui lavori o sui tempi di conclusione.

Prenderanno il via lunedì 27 luglio i lavori di riqualificazione di via Stella Alpina, un intervento da 710 mila euro, interamente finanziato con risorse comunali, che consentirà di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità in uno degli assi principali della zona di Comonte. L’intervento interessa un ampio tratto della strada e prevede il risanamento della fondazione stradale e la realizzazione di una nuova pavimentazione. Contestualmente sarà riqualificato anche il percorso pedonale che costeggia via Stella Alpina nel tratto del cavalcavia ferroviario, così da garantire condizioni di maggiore sicurezza e una migliore fruibilità per i pedoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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