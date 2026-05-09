Nuovo asfalto e caditoie | al via la riqualificazione di via Trieste Lavori da 160 mila euro

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Trieste, con un investimento di 160 mila euro. Il progetto prevede il rifacimento dell’asfalto e l’installazione di nuove caditoie lungo la strada. Questi interventi fanno parte di un piano più ampio portato avanti dal Comune di Meldola, dedicato alla manutenzione straordinaria e al miglioramento della rete viaria cittadina. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e proseguiranno nelle prossime.

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Prosegue l'impegno del Comune di Meldola nel piano di manutenzione straordinaria e di miglioramento della rete viaria cittadina. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo a un importante intervento di manutenzione che interesserà via Trieste, nel tratto compreso tra.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Asfalto a Verbania, via al piano da 710 mila euro: l'elenco delle strade e il calendario dei lavoriIl 20 aprile inizieranno i lavori del secondo lotto del piano asfalti a Verbania, per un investimento complessivo di 710 mila euro. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Nuovo asfalto e caditoie: al via la riqualificazione di via Trieste. Lavori da 160 mila euro; Nuovo asfalto drenante e caditoie: fondi per 2 milioni e mezzo al Comune di San Donato; Nuovo asfalto colorato e look rinnovato: la strada cambia volto per l'estate; Colleferro, il punto su via Traiana dove i detriti stradali sono sempre un problema. Nuovo asfalto drenante e caditoie: fondi per 2 milioni e mezzo al Comune di San DonatoCon il decreto del ministero dell'Interno pubblicato oggi l’amministrazione comunale è risultata assegnataria del cospicuo finanziamento per gli investimenti in opere pubbliche dedicate alla messa in ... lecceprima.it Avanti con i cantieri del Brt: partono i lavori in via Andrea da Bari e via Brigata Regina x.com