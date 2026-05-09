Nuovo asfalto e caditoie | al via la riqualificazione di via Trieste Lavori da 160 mila euro
Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Trieste, con un investimento di 160 mila euro. Il progetto prevede il rifacimento dell’asfalto e l’installazione di nuove caditoie lungo la strada. Questi interventi fanno parte di un piano più ampio portato avanti dal Comune di Meldola, dedicato alla manutenzione straordinaria e al miglioramento della rete viaria cittadina. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e proseguiranno nelle prossime.
Prosegue l'impegno del Comune di Meldola nel piano di manutenzione straordinaria e di miglioramento della rete viaria cittadina. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo a un importante intervento di manutenzione che interesserà via Trieste, nel tratto compreso tra.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Panoramica sull’argomento
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