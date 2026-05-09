Parte la riqualificazione dei Giardini al Mare | verde giochi e nuovi spazi Via ai lavori da 630 mila euro

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dei Giardini al Mare, con un investimento di 630 mila euro. Dopo la conclusione degli interventi in piazza delle Conserve, si sono aperti i cantieri per la manutenzione del verde e la creazione di nuovi spazi e aree giochi. Le operazioni riguardano l’area pubblica, con interventi che si concentrano su aree verdi e spazi destinati ai cittadini.

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