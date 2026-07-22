Una serata dedicata all’osservazione del cielo si è svolta al museo Maio, con partecipanti che hanno osservato stelle e pianeti e ascoltato approfondimenti sull’universo. L’evento, organizzato a Cassina, ha riscosso grande successo, superando le aspettative. Durante l’iniziativa, i presenti hanno potuto ammirare il cielo notturno e ricevere spiegazioni su diversi corpi celesti.

Una serata con gli occhi puntati al cielo tra stelle, pianeti e curiosità sull’universo. È andato oltre ogni aspettativa l’appuntamento di Cassina dedicato all’ astronomia organizzato al museo Maio. A guidare il pubblico nel viaggio tra gli astri è stato l’esperto Antonio Falzoni, che ha introdotto gli appassionati all’utilizzo del telescopio e illustrato le caratteristiche dei principali corpi celesti. Due gli strumenti messi a disposizione, differenti per potenza e caratteristiche, per ampliare il più possibile le opportunità di osservazione. La pioggia, caduta copiosa durante la serata, non ha fermato l’entusiasmo: i posti disponibili all’interno del museo sono stati occupati tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serata speciale col naso all’insù a guardar le stelle

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I barges into cold CEO's room, and he falls in love at first sight!

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