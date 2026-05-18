Festa del volo Tanto pubblico col naso all’insù

Durante la “Festa del volo” si è registrato un grande afflusso di persone, tutte con il naso all’insù per osservare le dimostrazioni e gli eventi dedicati al tema del volo. La manifestazione ha attirato appassionati di diverse età, offrendo spettacoli, presentazioni e attività che hanno coinvolto il pubblico presente. La presenza di numerosi visitatori ha reso l’atmosfera vivace e partecipativa, con l’obiettivo di celebrare e riflettere sul desiderio di librarsi nel cielo, un sogno che risale a tempi antichi.

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