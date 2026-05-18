Festa del volo Tanto pubblico col naso all’insù
Durante la “Festa del volo” si è registrato un grande afflusso di persone, tutte con il naso all’insù per osservare le dimostrazioni e gli eventi dedicati al tema del volo. La manifestazione ha attirato appassionati di diverse età, offrendo spettacoli, presentazioni e attività che hanno coinvolto il pubblico presente. La presenza di numerosi visitatori ha reso l’atmosfera vivace e partecipativa, con l’obiettivo di celebrare e riflettere sul desiderio di librarsi nel cielo, un sogno che risale a tempi antichi.
VINCI Leonardo da Vinci notoriamente ci aveva provato (o fatto provare) a volare. Secoli di musica e di psicologia hanno ripreso il concetto: volare. La patria del Genio del Rinascimento non poteva rimanere insensibile e ieri, in una giornata di primavera, è tornata la Festa del Volo a Vinci, diventata ancora aerodromo in miniatura dopo l’edizione del 2025 (che ha di fatto ripristinato la Festa dell’Aria, un’antica tradizione vinciana ). Dalle 10 del mattino fino a sera, tutta Vinci ha visto volare sulle pendici del Montalbano aeromodelli tra i quali numerosi elicotteri della ‘Vab’ e della Regione, quelli che sono spesso di servizio per la protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
She pretends to love him but wants to kill him
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