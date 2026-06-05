Il 5 giugno, molte persone sono invitate a guardare il cielo per osservare l’aurora boreale, causata da una tempesta solare. Il Sole sta emettendo grandi quantità di plasma magnetizzato, che si dirige verso la Terra. Questa attività solare può influenzare le telecomunicazioni, creando potenziali problemi ai segnali radio e ai satelliti. La tempesta solare viene definita “cannibale” per la sua intensità.

Il Sole attraversa una nuova fase di intensa attività e scaglia verso la Terra un’enorme quantità di plasma magnetizzato. Se la serata del 4 giugno ha deluso le aspettative degli appassionati a causa di nubi e temporali che hanno oscurato i cieli italiani nascondendo lo spettacolo, per la notte del 5 giugno l’invito è quello di stare tutti con gli occhi all’insù: le condizioni meteorologiche miglioran o e le probabilità di avvistare l’aurora boreale anche alle nostre latitudini aumentano sensibilmente. A innescare il fenomeno è l’imminente arrivo di una perturbazione spaziale generata da tre potenti eruzioni, che ha spinto gli esperti del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a emetter e un’allerta per tempesta geomagnetica “forte” di classe G3, che potrebbe spingersi fino al livello G4 su una scala massima di 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tempesta solare “cannibale” in arrivo: il 5 giugno tutti col naso all’insù per l’aurora boreale, possibili rischi per le telecomunicazioni

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NOAA Warning! Massive Double Cannibal CME Impacting Earth: G4 Storm Watch!

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