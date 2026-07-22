sequestro di materiale pedopornografico sei arresti tra lombardia e campania

Sei persone di età compresa tra 40 e 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato tra Lombardia e Campania. Sono state trovate in possesso di oltre 200 file di materiale pedopornografico. L’operazione ha portato al sequestro di tutto il materiale illecito. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali collegamenti e ulteriori responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sei persone, tra i 40 e i 64 anni, sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovati in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico, oltre 200.000 file tra immagini e video. Lo ha reso noto stamani la Questura di Milano. Secondo quanto riferito due degli arrestati risiedono a Milano, due nella provincia di Lodi, uno nella provincia di Como e uno a Napoli. Indagine . “ L’indagine – si legge in una nota – è stata condotta dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lombardia diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia postale e per la Sicurezza cibernetica, ed è è stata avviata a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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