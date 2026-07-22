Pedopornografia online sei arresti tra Lombardia e Campania | sequestrati oltre 200mila file

Sei persone sono state arrestate e tre denunciate tra Lombardia e Campania nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati più di 200.000 file. L’indagine ha coinvolto le forze dell’ordine nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori in rete. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive e sequestrato materiale illecito.

Nuovo caso di pedopornografia online. Sei persone sono state arrestate e altre tre denunciate nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale dei minori in rete. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO), ha permesso di individuare diversi soggetti in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre 200mila file tra immagini e video. L’indagine. L’inchiesta è stata avviata nel dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Pedopornografia online, 6 arresti: sequestrati oltre 200mila file

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