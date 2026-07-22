L’Italia sfiderà il Brasile nella semifinale della Nations League femminile a Macao, in Cina, sabato 25 luglio. La squadra brasiliana sarà priva di Gabi e Julia, ma potrà contare su Ana Cristina, che si è mostrata molto attiva durante le ultime partite. La formazione brasiliana si presenta senza le due giocatrici chiave, mentre Ana Cristina ha preso il loro ruolo in modo deciso. La partita si giocherà in un’unica sfida eliminatoria.

L’Italia affronterà il Brasile nella semifinale della Nations League 2026 di volley femminile, che andrà in scena a Macao (Cina) nella giornata di sabato 25 luglio. In terra asiatica ci sarà dunque spazio per la rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali, dove le azzurre prevalsero al tie-break e poi si involarono verso la conquista del titolo iridato. L’ultimo precedente risale alla prima tappa della fase preliminare della Nations League in corso di svolgimento, quando le verdeoro vinsero di fronte al proprio pubblico di Brasilia al tie-break. Rispetto a un mese e mezzo fa, però, la nostra Nazionale è al completo e ora ha tutte le... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Senza Gabi e Julia, ma con Ana Cristina scatenata: com’è il Brasile che affronterà l’Italia in Nations League

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Volley femminile, l’Italia sfiderà il Brasile nella semifinale di Nations League. Ana Cristina show, Giappone koL’Italia affronterà il Brasile nella semifinale della Nations League di volley femminile, in programma sabato 25 luglio.

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