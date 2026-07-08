L’Italia ha vinto contro l’Ucraina con un punteggio di 3-1, dopo aver perso il secondo set. La partita si è giocata con parziali di 25-15, 23-25, 25-10 e 25-21. Antropova ha messo in mostra grande energia, mentre Egonu ha limitato le sue prestazioni. Sylla ha dato un contributo positivo alla squadra italiana. La partita ha segnato l’inizio della settimana conclusiva della fase preliminare della Nations League femminile.

L’Italia ha sconfitto l’Ucraina per 3-1 (25-15; 23-25; 25-10; 25-21) e ha incominciato nel miglior modo possibile l’ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le azzurre si sono imposte a Hong Kong (Cina) rispettando il pronostico della vigilia, ma hanno faticato più del previsto: nel secondo set si sono fatte sorprendere e nel quarto parziale sono andate sotto sul 13-18, salvo confezionare una rimonta da urlo. La nostra Nazionale ha infilato la settima affermazione nella massima competizione internazionale itinerante e si è issata provvisoriamente al secondo posto in classifica generale con 7 successi (21 punti) alle spalle degli USA (8 affermazioni, 23 punti) e davanti al Brasile (7 vittorie e 20 punti, ma atteso dall’impegno con il Giappone). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia supera l’Ucraina con qualche brivido in Nations League: Antropova scatenata, Egonu riserva, bene Sylla

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