senato m5s occupa banchi governo per no giunta a chat delmastro

Il Movimento Cinque Stelle ha occupato i banchi del governo durante una seduta del Senato. L'azione è stata compiuta in risposta alla decisione della giunta per le autorizzazioni riguardante l'ex sottosegretario alla Giustizia. La protesta si è svolta durante la sessione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze immediate.

Roma, 22 lug. (askanews) - Il Movimento Cinque Stelle ha occupato i banchi del governo durante la seduta dell'aula del Senato, contro la decisione della giunta per le autorizzazioni che riguarda l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. I senatori 5Stelle hanno alzato cartelli con scritto "Fuori le chat", gridando "Vergogna, vergogna", a cui il centrodestra ha replicato col coro "Buffoni". La seduta è stata sospesa. L'occupazione è durata oltre mezz'ora, con alcuni momenti accesi fra senatori di opposizione e centrodestra: Roberto Menia di Fdi si è avvicinato al capogruppo M5S Luca Pirondini appoggiato ai banchi del governo con il cartello "Fuori le chat" in mano e glielo ha strappato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Delmastro, il M5s occupa i banchi del governo al Senato dopo il no all'acquisizione delle chat...

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