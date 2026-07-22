Semplificare unisce tassare divide allargare spacca L’Ue nei numeri di Polling Europe

Da formiche.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ultima indagine di Polling Europe mostra che l’opinione pubblica europea è divisa sull’allargamento dell’Unione. La maggioranza ritiene che semplificare le procedure favorisca l’unità, mentre tassare i nuovi membri rischia di creare divisioni. Allargare l’UE, invece, genera spaccature tra gli intervistati. La rilevazione è stata condotta da Swg e OpinionWay, evidenziando come il tema rimanga uno dei più controversi tra i cittadini europei.

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L’allargamento resta il nodo su cui l’opinione pubblica europea fatica a trovare una sintesi. O almeno questo è quello che emerge dall’ultima rilevazione di Polling Europe, società nata dalla collaborazione tra l’italiana Swg e la francese OpinionWay. A partire dal tema “centrale”, ovvero quello dell’Ucraina, con solo il 49% dei cittadini dell’Unione che è favorevole all’ingresso dell’Ucraina, mentre il 39% lo respinge o lo rinvia. Ma della prima categoria solo il 19% vuole accogliere Kyiv “il prima possibile”, mentre il 30% subordina l’adesione al completamento delle riforme richieste agli altri candidati. Sul fronte opposto, il 18% preferirebbe una fase intermedia di associazione, con garanzie di sicurezza ma senza diritto di voto, mentre il 21% si oppone in modo netto. 🔗 Leggi su Formiche.net

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