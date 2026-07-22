Semplificare unisce tassare divide allargare spacca L’Ue nei numeri di Polling Europe

Notizia in breve

L’ultima indagine di Polling Europe mostra che l’opinione pubblica europea è divisa sull’allargamento dell’Unione. La maggioranza ritiene che semplificare le procedure favorisca l’unità, mentre tassare i nuovi membri rischia di creare divisioni. Allargare l’UE, invece, genera spaccature tra gli intervistati. La rilevazione è stata condotta da Swg e OpinionWay, evidenziando come il tema rimanga uno dei più controversi tra i cittadini europei.