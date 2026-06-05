È giusto tassare i ricchi? La sinistra si spacca | come funzionerebbe la patrimoniale in Italia

La patrimoniale spacca il centrosinistra, ancora una volta. Mentre Alleanza Verdi e Sinistra prova a trasformare lo slogan "Tax the rich" - tassa i ricchi - in una proposta politica per la prossima coalizione, è proprio la segretaria del Pd, Elly Schlein, a frenare gli entusiasmi. Ancora una. 🔗 Leggi su Today.it

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Schlein vuole la PATRIMONIALE: «Tassare i miliardari» — e la destra esplod

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Temi più discussi: Elly Schlein lasci perdere la patrimoniale; Chiedere di tassare i proprietari non è affatto un errore; Rincaro sigarette da 50mila firme, SIMA: Tassare solo il tabacco non basta; Tassare i patrimoni, ossessione della sinistra.

…E non ci sarà un futuro più giusto senza tassare i ricchi, i profitti delle multinazionali ed i grandi patrimoni. #TaxTheRich x.com

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