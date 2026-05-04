Pmi parola d’ordine semplificare per un miglior accesso ai fondi di coesione Ue

Le piccole e medie imprese rappresentano una componente fondamentale dell’economia europea, ma affrontano ancora difficoltà nel riuscire ad accedere ai fondi di coesione dell’Unione Europea. La parola d’ordine del momento è “semplificare”, con l’obiettivo di ridurre le barriere burocratiche e facilitare il percorso delle imprese verso le risorse disponibili. La questione è al centro di discussioni tra le autorità e le parti interessate, in vista di eventuali interventi normativi.

Roma, 4 maggio 2026 – Le piccole e medie imprese restano l’ossatura dell’economia europea, ma continuano a incontrare ostacoli strutturali nell’accesso alla politica di coesione. Secondo la position paper dell’ associazione europea SMEunited, le Pmi rappresentano oltre il 99,8% delle aziende nell’Ue e garantiscono quasi due terzi dell’occupazione, ma faticano ancora a beneficiare pienamente dei fondi di coesione. Il nodo principale è amministrativo: procedure complesse, controlli sovrapposti e scarsa adattabilità territoriale limitano l’efficacia degli strumenti. L’associazione individua una priorità netta per il ciclo post-2027: semplificare.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pmi, parola d’ordine “semplificare” per un miglior accesso ai fondi di coesione Ue Notizie correlate Leggi anche: Missione a Bruxelles: la Toscana in pressing sui vertici Ue per blindare i Fondi di coesione Fondi Ue: a Bruxelles incontro su politiche di coesione, informazione europea, media e territoriLa narrazione dell’Unione europea da due prospettive diverse: quella di giornalisti e comunicatori pubblici che vivono nella "capitale" Ue e quella... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il futuro di Spazio Reale. Parola d’ordine: vendita in blocco o frazionata. Richiesta da venti milioni; Smettere di vergognarsi delle virtù del paese. Appunti per la ripartenza.