Durante l’ora di pranzo, una coppia di cantanti statunitensi, accompagnata da un gruppo di manager, ha fatto visita alla Trattoria della Santa, un locale storico di via Urbana aperto dal 1916. La coppia si è seduta a tavola nel ristorante di Bologna per assaporare piatti della tradizione locale. La trattoria ha accolto i clienti senza particolari restrizioni, offrendo un pranzo informale e senza eventi pubblici.

Selena Gomez e Benny Blanco sono a Bologna e, per gustare a pieno la nostra tradizione culinaria, hanno fatto tappa alla Trattoria della Santa. Lo storico locale di via Urbana (è aperto dal 1916) ha accolto, ieri all’ora di pranzo, i due coniugi, entrambi cantanti statunitensi, accompagnati da un pool di manager. "È stata una bellissima sorpresa – dice Riccardo Lelli, titolare del ristorante –. Mi ha scritto la manager di Benny Blanco, chiedendomi, oltre alla loro prenotazione, anche un tavolo per due persone". E così sono arrivati il produttore discografico e la cantante e attrice americana, che, tra l’altro, compie gli anni proprio oggi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Selena Gomez e Blanco. Pranzo vip in trattoria

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Selena Gomez & Benny Blanco - Dream (Official Music Video)

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