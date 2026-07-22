Sedicenne violentata a Milano da un ragazzo conosciuto su Instagram

Un sedicenne è stata violentata a Milano dopo aver incontrato un ragazzo conosciuto su Instagram. I due si erano dati appuntamento nella zona sud-ovest della città. La vittima aveva rifiutato un approccio, ma l’altro non aveva rispettato il suo “no” e ha commesso la violenza. La polizia ha avviato indagini.

Si erano conosciuti su Instagram, si erano dati appuntamento per incontrarsi dal vivo nella zona sud ovest di Milano, poi lei aveva rifiutato un approccio ma lui non aveva rispettato il suo “no”. L’episodio è avvenuto lo scorso 29 marzo, ma solo oggi – dopo l’inchiesta della procura – la giudice per le indagini preliminari di Milano Giulia d’Antoni ha disposto l’ obbligo di dimora per un ragazzo di 22 anni con precedenti penali per reati contro il patrimonio, accusato di aver violentato la sedicenne. Lo riportano le testate locali, che spiegano che il ventiduenne dovrà restare nel Comune dell’hinterland milanese dove ha la residenza dalle 22 alle 7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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