Ragazza di 16 anni violentata a Milano | denunciato un 22enne conosciuto su Instagram

Un ragazzo di 22 anni, conosciuto attraverso Instagram, è stato denunciato dopo che una ragazza di 16 anni ha accusato di aver subito un abuso sessuale. La denuncia è stata presentata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sui luoghi coinvolti. La polizia sta indagando sulla vicenda e sulle modalità di incontro tra i due.

Una ragazza di 16 anni ha denunciato di aver subito un abuso sessuale da parte di un 22enne a Milano: i due si sarebbero conosciuti su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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