N uovo appuntamento stasera 22 luglio alle 21.15 su Rai 3 con la stagione 2026 di Un giorno in pretura, lo storico programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi. Nella puntata si affronterà la seconda parte e ultima parte del processo per la morte di Sofia Stefani. Vigilessa bolognese di 33 anni uccisa nel 2024 dall’amante (e collega) Giampiero Gualandi. La malattia e il processo del figlio. La principessa Mette-Marit cancella tutti gli impegni pubblici X Leggi anche › Stasera a “Un giorno in pretura” il cold-case di Chiavari e il delitto di Sofia Stefani Un giorno in pretura 2026 stasera 22 luglio su Rai 3, seconda parte del processo per la morte di Sofia Stefani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Seconda parte del processo per l'omicidio della vigilessa Sofia Stefani avvenuto vicino Bologna nel 2024

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